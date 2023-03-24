Если Украина попытается отвоевать Крым, то это будет основанием для применения Россией абсолютно любого оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, враждебное вторжение на территорию полуострова — это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", — отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что попытка отколоть часть государства означает посягательство на существование самого государства.

В 2014 году Россия присоединила Крым, ранее относившийся к Украине. В ходе референдума, проведенного на полуострове, более 95% проголосовавших высказались за присоединение к России. Однако, многие государства и международные организации не признают легитимности этого референдума и считают присоединение Крыма к России незаконным.