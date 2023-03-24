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  • Опубликована сегодня в 12:34

Медведев назвал основание для применения Россией ядерного оружия

Если Украина попытается отвоевать Крым, то это будет основанием для применения Россией абсолютно любого оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, враждебное вторжение на территорию полуострова — это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства", — отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что попытка отколоть часть государства означает посягательство на существование самого государства.

В 2014 году Россия присоединила Крым, ранее относившийся к Украине. В ходе референдума, проведенного на полуострове, более 95% проголосовавших высказались за присоединение к России. Однако, многие государства и международные организации не признают легитимности этого референдума и считают присоединение Крыма к России незаконным.

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