На Крымском полуострове не существует угрозы обеспечения населения пресной водой. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Рисков нет по обеспечению водой полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - подчеркнул Аксенов.
При этом глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя.
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