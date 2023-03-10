На Крымском полуострове не существует угрозы обеспечения населения пресной водой. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Рисков нет по обеспечению водой полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой", - подчеркнул Аксенов.

При этом глава Крыма добавил, что в связи с открытием канала точно отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя.