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  • Опубликована сегодня в 14:12

Кемль не поддерживает решение выселить монахов из Киево-Печерской лавры

Россия осуждает действия руководства украинского национального заповедника, которые настаивают на выселении монахов из Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры. Кремль не может потерпеть такого отношения к священнослужителям, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия"

Стоит напомнить, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта, на что служители Печерской монастыря ответили своим обращением в суд Украины с требованием оспорить права на обитель.

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