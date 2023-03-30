Россия осуждает действия руководства украинского национального заповедника, которые настаивают на выселении монахов из Печерской обители, находящейся на территории Киево-Печерской Лавры. Кремль не может потерпеть такого отношения к священнослужителям, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия"
Стоит напомнить, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта, на что служители Печерской монастыря ответили своим обращением в суд Украины с требованием оспорить права на обитель.
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