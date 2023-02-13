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  • Опубликована сегодня в 13:07

Кремль: информация о новое волне мобилизации отсутствует

В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет.

"Нет, нет данных", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы помочь пострадавшей от землетрясения Сирии, однако она не может настаивать на расширении доступа гуманитарной помощи для суверенного государства.

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