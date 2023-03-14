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  • Опубликована сегодня в 13:46

Кремль пойдет на переговоры по Украине только после выполнения всех требований Москвы

Выполнение ранее озвученных условий со стороны Москвы и признание новых территориальных реалий - залог возможных переговоров между двумя конфликтующими странами. Об этом в который раз сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен"

Дипломат также напомним, что приоритетом для России является достижение целей СВО, а также указывал, что в Москве исходят "из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры".

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