Некоторые части ВСУ дезертируют с позиций в районе города Кременная, где продолжается наступление российских войск. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

"В районе Кременной отмечено самовольное оставление позиций бойцами ВСУ. Наши солдаты говорят о низком уровне морально-психологического состояния в рядах украинских боевиков", — сказал Марочко.

Также он добавил, что некоторые военные оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления. По словам Марочко, заградотряды, переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск, не могут справиться с задачей.