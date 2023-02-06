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  • Опубликована 06.02.2023 в 9:10

ВСУ дезертируют с позиций в районе Кременной

Некоторые части ВСУ дезертируют с позиций в районе города Кременная, где продолжается наступление российских войск. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

"В районе Кременной отмечено самовольное оставление позиций бойцами ВСУ. Наши солдаты говорят о низком уровне морально-психологического состояния в рядах украинских боевиков", — сказал Марочко.

Также он добавил, что некоторые военные оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления. По словам Марочко, заградотряды, переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск, не могут справиться с задачей.

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