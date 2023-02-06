Некоторые части ВСУ дезертируют с позиций в районе города Кременная, где продолжается наступление российских войск. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.
"В районе Кременной отмечено самовольное оставление позиций бойцами ВСУ. Наши солдаты говорят о низком уровне морально-психологического состояния в рядах украинских боевиков", — сказал Марочко.
Также он добавил, что некоторые военные оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления. По словам Марочко, заградотряды, переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск, не могут справиться с задачей.
Рогов: Границу соприкосновения фронтов нужно отодвинуть вглубь "постукраинского пространства"
В Запорожской области планируется масштабное наступление.
Военный эксперт: По данным "Моссада", на Украине погибло колоссальное число натовских наемников
Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся на передовой в качестве наемников.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.