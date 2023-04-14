Министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР находится на промежуточном этапе разработки твёрдотопливной ракеты. Об этом пишет информационное агентство "Ренхап".
"Это был испытательный запуск среднего этапа разработки баллистической ракеты большой дальности на твёрдом топливе"
Что касается Северной Кореи, то для завершения разработки системы им потребуется дополнительное время и усилия.
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