Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своем решении убедить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году, сообщают американские СМИ.

Клинтон признал свою личную ответственность за это решение, которое было принято при подписании Будапештского меморандума, и сообщил, что он считает это ошибкой.

Также Клинтон отметил, что если бы Украина сохраняла свою ядерную вооруженность, то Россия, возможно, не стала бы совершать агрессивные действия в отношении нее.

В 1994 году в Будапеште был подписан международный договор, известный как Будапештский меморандум. Этот договор был подписан лидерами США, России и Великобритании, а также представителями Украины, Белоруссии и Казахстана.

В рамках Будапештского меморандума Украина, Белоруссия и Казахстан согласились отказаться от своего ядерного оружия и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯ). Взамен на это США, Россия и Великобритания обязались гарантировать территориальную целостность и независимость Украины, Белоруссии и Казахстана, а также уважать их суверенитет.