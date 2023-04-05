Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своем решении убедить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году, сообщают американские СМИ.
Клинтон признал свою личную ответственность за это решение, которое было принято при подписании Будапештского меморандума, и сообщил, что он считает это ошибкой.
Также Клинтон отметил, что если бы Украина сохраняла свою ядерную вооруженность, то Россия, возможно, не стала бы совершать агрессивные действия в отношении нее.
В 1994 году в Будапеште был подписан международный договор, известный как Будапештский меморандум. Этот договор был подписан лидерами США, России и Великобритании, а также представителями Украины, Белоруссии и Казахстана.
В рамках Будапештского меморандума Украина, Белоруссия и Казахстан согласились отказаться от своего ядерного оружия и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯ). Взамен на это США, Россия и Великобритания обязались гарантировать территориальную целостность и независимость Украины, Белоруссии и Казахстана, а также уважать их суверенитет.
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