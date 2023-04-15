Financial Times сообщила, что Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.
Пекин, по данным газеты, заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую глава американской дипломатии отменил в феврале, до выяснения планов администрации США относительно результатов расследования.
Покушение на премьер-министра Японии: Подрывник задержан на месте
Неподалеку от проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел громкий взрыв. Премьера эвакуировали в безопасное место, ему ничто не угрожает.
Германия выступила за включения атомного сектора РФ в очередной санкционный пакет Евросоюза
Власти Германии выступают за включение атомного сектора России в 11-й санкционный пакет Евросоюза, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы