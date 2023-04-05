Кировская область получит из федерального бюджета сумму в размере 200 млн рублей на строительство улиц в новых микрорайонах. Такое решение принято в ходе еженедельного совещания администрации губернии, где ее руководитель Александр Соколов подвел итоги городского управления.

"На строительство улиц в микрорайоне "ZNAK" Кирова предполагается направить порядка 200 млн рублей. Работы запланированы на 2023-2024 годы в рамках проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда"

Также, на встрече обсуждались меры поддержки и возможности опережающего финансирования работ - передвижки части средств федерального бюджета на строительство дорог и объектов ЖКХ на 2023-2024 годы с более поздних периодов, а это почти 2 млрд рублей".