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Киркоров выступил перед ранеными в Горловке
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  • Опубликована сегодня в 14:14

Киркоров выступил перед ранеными в Горловке

Киркоров посетил ДНР, а именно больницу в Горловке.

Певец привёз гуманитарную помощь, кондиционеры детскому центру и пожертвовал 3 миллиона рублей приюту для животных.

На видеозаписи в сети исполнитель выступил с песней «Снег» перед пациентами и сотрудниками больницы в Горловке.

Не так давно Киркоров посетил «голую вечеринку», которая произвела широкий резонанс в сети. Многие участники данного мероприятия записали извинения на камеру и искренне раскалялись в своём поведении.

Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» понёс серьезный ущерб для собственной репутации. Его убрали из множества передач и кинопроектов, а суд заставил исполнителя выплатить 8 миллионов рублей налоговой задолженности.

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