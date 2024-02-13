Киркоров посетил ДНР, а именно больницу в Горловке.
Певец привёз гуманитарную помощь, кондиционеры детскому центру и пожертвовал 3 миллиона рублей приюту для животных.
На видеозаписи в сети исполнитель выступил с песней «Снег» перед пациентами и сотрудниками больницы в Горловке.
Не так давно Киркоров посетил «голую вечеринку», которая произвела широкий резонанс в сети. Многие участники данного мероприятия записали извинения на камеру и искренне раскалялись в своём поведении.
Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» понёс серьезный ущерб для собственной репутации. Его убрали из множества передач и кинопроектов, а суд заставил исполнителя выплатить 8 миллионов рублей налоговой задолженности.
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