Была отдана память рекордсмену мира по марафону Кельвину Киптуму после его гибели вместе с тренером в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье.

Полиция сообщила, что 24-летний мужчина, выигравший лондонский марафон, а затем установивший мировой рекорд в Чикаго в октябре, потерял контроль над автомобилем во время поездки в Каптагате, на юго-западе Кении, в 23:00 по местному времени. Его тренер Жерве Хакизимана также погиб в результате столкновений, третий пассажир, был доставлен в больницу.

Тем временем президент Всемирной ассоциации легкой атлетики Себастьян Коу заявил, что он "шокирован и глубоко опечален", осознав разрушительную утрату Киптума и Хакизиманы.

"Невероятный спортсмен, оставивший невероятное наследие, нам будет его очень не хватать", — добавил он.

Глава местного округа Питер Мулиндж сообщил газете Nation, что Киптум потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дерево, а затем приземлился в канаву.





