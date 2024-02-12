Была отдана память рекордсмену мира по марафону Кельвину Киптуму после его гибели вместе с тренером в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье.
Полиция сообщила, что 24-летний мужчина, выигравший лондонский марафон, а затем установивший мировой рекорд в Чикаго в октябре, потерял контроль над автомобилем во время поездки в Каптагате, на юго-западе Кении, в 23:00 по местному времени. Его тренер Жерве Хакизимана также погиб в результате столкновений, третий пассажир, был доставлен в больницу.
Тем временем президент Всемирной ассоциации легкой атлетики Себастьян Коу заявил, что он "шокирован и глубоко опечален", осознав разрушительную утрату Киптума и Хакизиманы.
"Невероятный спортсмен, оставивший невероятное наследие, нам будет его очень не хватать", — добавил он.
Глава местного округа Питер Мулиндж сообщил газете Nation, что Киптум потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дерево, а затем приземлился в канаву.
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