СМИ: Ким Чен Ын пересел на Maybach вопреки санкциям

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын стал обладателем автомобиля Maybach, несмотря на действующие санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская телекомпания SBS.
Роскошный автомобиль был замечен в кадрах репортажа о участии главы государства на национальном съезде матерей в Пхеньяне. На задней двери видна маркировка Maybach, а на багажнике — S650. Согласно отчету, транспортное средство схоже с моделью Benz Maybach, выпускаемой с 2019 года.
Стало известно, что во время визита в Россию в сентябре Ким Чен Ын использовал свой прежний автомобиль. Таким образом, замена, вероятно, произошла в октябре или ноябре текущего года.
Стоит отметить, что ввоз Maybach в КНДР является признаком роскоши, так как экспорт этих автомобилей в страну запрещен санкциями, установленными ООН. В 2019 году газета The New York Times отследила путь поставок автомобилей Benz, которые нелегально поступали в КНДР через пять стран. Вероятно, аналогичная схема была использована и в этот раз для доставки автомобиля для Ким Чен Ына.
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