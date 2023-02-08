Правительство Казахстана ужесточило правила оформления документов для получения разрешения на постоянное проживание для иногородних. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание", — говорится в сообщении.
Что касается временного проживания, то для получения такого разрешения собственнику жилья или его доверенному лицу необходимо присутствовать лично, либо должно быть нотариально заверенное согласие владельца жилплощади. Адрес, указываемый при оформлении разрешения должен иметь правильный регистрационный код.
"Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю", — пояснили в МВД.
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