МИД Казахстана ждет от американских властей подтверждения рабочего визита госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"Мы ждем официального подтверждения, как будет - сразу объявим. Мы ожидаем официального подтверждения с американской стороны"
Ранее казахстанские СМИ сообщили о скором начале в Астане министерской встречи в формате С5+1(Центральная Азия плюс США), в которой ожидается участие госсекретаря США. В МИД Казахстана о возможности такой встречи пока не сообщали.
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