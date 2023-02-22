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  • Опубликована сегодня в 11:40

Казахстан ожидает подтверждения визита Блинкена в республику

МИД Казахстана ждет от американских властей подтверждения рабочего визита госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Мы ждем официального подтверждения, как будет - сразу объявим. Мы ожидаем официального подтверждения с американской стороны"

Ранее казахстанские СМИ сообщили о скором начале в Астане министерской встречи в формате С5+1(Центральная Азия плюс США), в которой ожидается участие госсекретаря США. В МИД Казахстана о возможности такой встречи пока не сообщали.

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