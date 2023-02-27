"Настоящая техника находится на хранении" - таковы слова представителей Министерства обороны Казахстана. Совсем недавно в сети активно распространялась информация об отправке Украине военного оснащения, что на самом деле является ложным утверждением. Об этом заявило ведомство в своём Telegram-канале.
«Информация распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстансой военной техники в Украину не соответствует действительности. Видео является архивным, т.к. бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении»
Министерство также напомнило, что с 27 августа 2022 года в стране введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.
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