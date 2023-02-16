Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив вопросы гуманитарных связей между двумя государствами. Из заявления пресс-службы страны центральноазиатского региона также стало известно, что инициатором беседы стала украинская сторона.

Стоит отметить, что Казахстан остался верен своим политическим и международным принципам, заявив о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права"

Последний раз о телефонном разговоре Токаева и Зеленского сообщалось в июле 2022 года, когда обсуждалась сделка по экспорту украинского зерна.