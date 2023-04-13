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  • Опубликована сегодня в 14:12

Англосаксы дестабилизируют Северный Кавказ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что призывы к массовым беспорядкам и совершению терактов на Северном Кавказе распространяются англосаксами и их союзниками.

По словам Патрушева, такие действия являются деструктивной деятельностью, осуществляемой при координации и поддержке со стороны западных стран. Патрушев напомнил о том, что ранее жители Северного Кавказа уже сталкивались с использованием подобных методов со стороны международных террористических организаций, поддерживаемых Западом.

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