Школьников двух поселений на Камчатке переведут на дистанционное обучение из-за пепла

Школьники, проживающие в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за извержения вулкана Шивелуч. Как сообщает глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко, дома они пробудут 10 дней.
"Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на десять дней"
По его словам, в посёлках есть необходимое количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, электроснабжение восстановлено.
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