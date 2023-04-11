Школьников двух поселений на Камчатке переведут на дистанционное обучение из-за пепла

Школьники, проживающие в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за извержения вулкана Шивелуч. Как сообщает глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко, дома они пробудут 10 дней.

"Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на десять дней"

По его словам, в посёлках есть необходимое количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, электроснабжение восстановлено.