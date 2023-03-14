Киевский режим пытается уничтожить город Новая Каховка в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать жилые дома и объекты инфраструктуры, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев.
"Обстрелы происходят практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев, передает РИА "Новости".
При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты населению.
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