Необходимо решать конфликт на Украине путем дипломатических переговоров, даже несмотря на то, что в связи с успехами России на военном поле, условия будущего мирного соглашения могут быть менее выгодными для Киева. Это заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Kim Iverson в воскресенье, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что, по его мнению, вместо выделения новых средств в размере $24 миллиарда для Украины, Соединенным Штатам следует сосредотачиваться на достижении мирного соглашения и завершении войны путем переговоров. Сакс подчеркнул важность серьезного отношения к расходованию государственных средств и более тщательного контроля за бюджетом.
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