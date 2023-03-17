Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:37

Россиян по-прежнему интересует израильское гражданство

В 2022 году в Израиль въехали 159 100 граждан России. 50 900 человек получили статус репатриантов, остальные — туристы. Такие данные приводит МВД Израиля.

Согласно сведениям европейского агентства "Сохнут", в 2022 году израильское гражданство получили более 70 000 человек, что вдвое больш чем в 2021 году, передает Telegram Forbes Club Russia.

В агентстве отмечают повышенный интерес россиян к получению израильского гражданства. При этом для упрощения работы диппредставительств Израиля в России и сокращения сроков консульских проверок еврейское государство было вынуждено разрешить экстренную репатриацию.

Мир

Спецслужбы Польши задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Среди них граждане Украины и Белоруссии.

Читать полностью

Медведев обвинил США в "борзости"

Зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал ситуацию с упавшим в Черное море американским дроном.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости