Россиян по-прежнему интересует израильское гражданство

В 2022 году в Израиль въехали 159 100 граждан России. 50 900 человек получили статус репатриантов, остальные — туристы. Такие данные приводит МВД Израиля.

Согласно сведениям европейского агентства "Сохнут", в 2022 году израильское гражданство получили более 70 000 человек, что вдвое больш чем в 2021 году, передает Telegram Forbes Club Russia.

В агентстве отмечают повышенный интерес россиян к получению израильского гражданства. При этом для упрощения работы диппредставительств Израиля в России и сокращения сроков консульских проверок еврейское государство было вынуждено разрешить экстренную репатриацию.