Италия объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс — один путь".

Уведомление об этом было передано в Пекин через дипломатические каналы после конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического недопонимания. Решение о покидании инициативы, в рамках которой Италия была единственным членом G7, не сопровождалось публичным заявлением, однако подчеркивается сохранение стратегического партнерства с Китаем.Италия, присоединившаяся к инициативе без крупных экономических выгод, столкнулась с нежелательными политическими последствиями, отмечает газета Corriere della Sera.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее высказала необходимость создания реальной альтернативы китайской инициативе "Один пояс — один путь".