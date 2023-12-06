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Corriere della Sera: Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»
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  • Опубликована сегодня в 0:14

Corriere della Sera: Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»

Италия объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс — один путь".

Уведомление об этом было передано в Пекин через дипломатические каналы после конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического недопонимания. Решение о покидании инициативы, в рамках которой Италия была единственным членом G7, не сопровождалось публичным заявлением, однако подчеркивается сохранение стратегического партнерства с Китаем.Италия, присоединившаяся к инициативе без крупных экономических выгод, столкнулась с нежелательными политическими последствиями, отмечает газета Corriere della Sera.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее высказала необходимость создания реальной альтернативы китайской инициативе "Один пояс — один путь".

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