Италия объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс — один путь".
Уведомление об этом было передано в Пекин через дипломатические каналы после конфиденциальных переговоров и некоторого дипломатического недопонимания. Решение о покидании инициативы, в рамках которой Италия была единственным членом G7, не сопровождалось публичным заявлением, однако подчеркивается сохранение стратегического партнерства с Китаем.Италия, присоединившаяся к инициативе без крупных экономических выгод, столкнулась с нежелательными политическими последствиями, отмечает газета Corriere della Sera.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее высказала необходимость создания реальной альтернативы китайской инициативе "Один пояс — один путь".
Бизнесмен Усс обвинил власти США в политически мотивированном преследовании
Бизнесмен Артем Усс прокомментировал объявление о вознаграждении за данные о его местонахождении в США, называя это "политически мотивированным преследованием".
Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог покончить с собой или умереть от пыток
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, предположительно скончался или покончил с собой, либо мог стать жертвой пыток.
Lancet: препараты для профилактики рака груди нужны при высоком эстрогене
Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что препараты для профилактики рака груди, такие как анастрозол, приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена.
Эксперт журнала "За рулем" Колодочкин назвал пять типов поломок непрогретого авто
В холодную погоду автомобиль может подвергнуться поломкам, таким как повреждение двигателя и коробки передач, предупредил технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в интервью "Газете.Ru".