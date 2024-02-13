Израильская программа Pegasus занимается сбором секретных данных, этим особенно обеспокоены польские власти

Премьер министр Польши Дональд Туск заявил президенту Польши, что в стране ведётся сбор секретных данных с помощью Pegasus (израильское программное обеспечение). Оно занимается сбором данных на известных людей: от политиков до адвокатов.

Pegasus - это программное обеспечение для любых устройств, в том числе и мобильных. Данную программу разработала израильская IT-компания NSO Group Technologies. Этот инструмент мог собирать информацию о конкретном человеке, а также черпать сведения из зашифрованных личных сообщений в мессенджерах отдельно-взятых личностей.

Дональд Туск выразил опасение, что список людей, на которых ведётся сбор данных, становится все длинней.