Израильская программа Pegasus занимается сбором секретных данных, этим особенно обеспокоены польские власти

Премьер министр Польши Дональд Туск заявил президенту Польши, что в стране ведётся сбор секретных данных с помощью Pegasus (израильское программное обеспечение). Оно занимается сбором данных на известных людей: от политиков до адвокатов.
Pegasus - это программное обеспечение для любых устройств, в том числе и мобильных. Данную программу разработала израильская IT-компания NSO Group Technologies. Этот инструмент мог собирать информацию о конкретном человеке, а также черпать сведения из зашифрованных личных сообщений в мессенджерах отдельно-взятых личностей.
Дональд Туск выразил опасение, что список людей, на которых ведётся сбор данных, становится все длинней.
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