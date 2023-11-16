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  • Опубликована сегодня в 15:10

Израиль лишает Пугачеву и Макаревича* средств для существования

Израиль начал вводить ограничения на операции по счетам граждан России, включая тех, у кого также есть израильское гражданство. Банки Израиля теперь сегрегируют счета граждан России с ценными бумагами по требованию бельгийского депозитария Euroclear, что приводит к блокировке счетов. Эти меры затрагивают всех граждан России, независимо от наличия израильского паспорта.

В связи с этим многие, подпадающие под ограничения, начали продавать свои активы на прошлой неделе. В настоящее время также отмечаются массовые блокировки счетов.

Напомним, что певица Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин*, а также другие артисты, включая Андрея Макаревича*, сбежали в Израиль после начала военных действий, показывая страну как пример уважения прав человека и мира с соседями.

Теперь они сталкиваются с ограничениями на свои счета в связи с текущей ситуацией.

*Максим Галкин (16.09.2022), Андрей Макаревич (02.09.2022) внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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