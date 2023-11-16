Израиль начал вводить ограничения на операции по счетам граждан России, включая тех, у кого также есть израильское гражданство. Банки Израиля теперь сегрегируют счета граждан России с ценными бумагами по требованию бельгийского депозитария Euroclear, что приводит к блокировке счетов. Эти меры затрагивают всех граждан России, независимо от наличия израильского паспорта.
В связи с этим многие, подпадающие под ограничения, начали продавать свои активы на прошлой неделе. В настоящее время также отмечаются массовые блокировки счетов.
Напомним, что певица Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин*, а также другие артисты, включая Андрея Макаревича*, сбежали в Израиль после начала военных действий, показывая страну как пример уважения прав человека и мира с соседями.
Теперь они сталкиваются с ограничениями на свои счета в связи с текущей ситуацией.
*Максим Галкин (16.09.2022), Андрей Макаревич (02.09.2022) внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян
Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта.
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада
Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.
DailyMail: десерты и смузи в общепитах опасны из-за высокого содержания сахара
Британские диетологи из организации "Действие по сахару" выяснили, какую опасность представляют готовые десерты из кафе и ресторанов.
Science Direct: веганское питание улучшает самочувствие при менопаузе
Ученые из некоммерческой исследовательской организации "Комитет врачей за ответственную медицину" выяснили, что исключение продуктов животного происхождения из рациона и увеличение доли соевого белка может снизить интенсивность приливов жара при менопаузе.