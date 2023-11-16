Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян

Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта. Эту информацию предоставил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, крупнейшие израильские банки начали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

"Они начали сегрегировать (обособлять) счета, принадлежащие россиянам и налоговым резидентам из России", — отметил Ойгман.

Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц также подтвердил, что предписание депозитария вступило в силу 13 ноября. Ойгман предупредил, что к блокировкам может присоединиться и Clearstream из Люксембурга.