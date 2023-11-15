Израиль обвинил президента Эрдогана в искажении реальности по Газе

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн отверг критические замечания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу действий Израиля в секторе Газа. По мнению Коэна, Эрдоган искажает факты и занимает неверную позицию.

"Тот, кто приглашает на свою территорию зловредных террористов и поддерживает террористические организации, не вправе выражать моральное осуждение в адрес Израиля. Турецкий президент искажает реальность и оказывается на неправильной стороне истории, вместе с теми, кто поддерживает массовые убийства в Иране, Ливане, Сирии и Йемене", — написал Коэн в своем аккаунте в социальной сети X (предыдущее название Twitter). "Израиль — правовое государство, действующее в соответствии с международным правом, и мы продолжим свою борьбу против террористической организации ХАМАС, которая несравненно хуже ИГ (Исламского государства, организации, запрещенной в России — прим. ТАСС)", — добавил министр израильского внешних дел.

Ранее Эрдоган повторно высказал мнение, что Израиль является террористическим государством, а палестинское радикальное движение ХАМАС — законной политической силой в секторе Газа. Он также заявил, что Турция усилит изоляцию Израиля из-за военной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября боевики ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, совершив убийства жителей приграничных израильских поселений и взяв более 200 заложников, включая детей, женщин и пожилых людей. ХАМАС назвал атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил полную блокаду Газы и начал военную операцию. Ответные удары также были нанесены по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на их обстрелы. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан.