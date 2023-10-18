Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте

Израильские дипломатические представительства по всему миру приведены в состояние повышенной готовности после того, как удар по больнице в секторе Газа привел к протестам у израильских посольств в различных странах. Министерство иностранных дел Израиля эвакуировало дипломатов из своих посольств в Египте и Марокко из-за демонстраций, вызванных забастовкой в больницах. Израильское правительство отрицает свою причастность к нападению. В ответ на сложившуюся ситуацию посольства Израиля по всему миру были приведены в состояние повышенной готовности.

Кроме того, поступили сообщения об угрозах безопасности посольств Израиля и США в Буэнос-Айресе, в связи с чем дипломатический персонал был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Однако во время проверок безопасности никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

17 октября баптистская больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась нападению, в результате чего погибло значительное число людей. ХАМАС обвинил Израиль в нападении, в то время как Израиль приписал его "Исламскому джихаду", группировке, запрещенной в России как террористическая организация. Впоследствии протесты вспыхнули у израильских посольств по всему миру, сопровождаясь инцидентами в различных странах, включая Стамбул, Иорданию и Ливан, где демонстранты вступали в столкновения с силами безопасности и нападали на дипломатические представительства. Ливанская группировка "Хезболла" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля.