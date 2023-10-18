Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте

Израильские дипломатические представительства по всему миру приведены в состояние повышенной готовности после того, как удар по больнице в секторе Газа привел к протестам у израильских посольств в различных странах. Министерство иностранных дел Израиля эвакуировало дипломатов из своих посольств в Египте и Марокко из-за демонстраций, вызванных забастовкой в больницах. Израильское правительство отрицает свою причастность к нападению. В ответ на сложившуюся ситуацию посольства Израиля по всему миру были приведены в состояние повышенной готовности.
Кроме того, поступили сообщения об угрозах безопасности посольств Израиля и США в Буэнос-Айресе, в связи с чем дипломатический персонал был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Однако во время проверок безопасности никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
17 октября баптистская больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась нападению, в результате чего погибло значительное число людей. ХАМАС обвинил Израиль в нападении, в то время как Израиль приписал его "Исламскому джихаду", группировке, запрещенной в России как террористическая организация. Впоследствии протесты вспыхнули у израильских посольств по всему миру, сопровождаясь инцидентами в различных странах, включая Стамбул, Иорданию и Ливан, где демонстранты вступали в столкновения с силами безопасности и нападали на дипломатические представительства. Ливанская группировка "Хезболла" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля.
В Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми
Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен выразила обеспокоенность в связи с растущим числом украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, о чем сообщает газета NRC.
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пережила попытку импичмента, поскольку только 86 членов парламента поддержали этот шаг, сообщает Sputnik Грузия.
Крупнейший производитель чая в РФ планирует нарастить выпуск на 5–7%
В 2023 году ООО "Орими", основное производственное предприятие Orimi Group, расположенное во Всеволожском районе Ленинградской области, намерено увеличить объем производства на 5-7% по сравнению с 2022 годом.
Страховщики назвали наиболее часто угоняемые в 2023 году марки автомобилей
Согласно отчетам страховщиков, в Toyota и Hyundai в этом году зафиксированы самые высокие показатели угонов.