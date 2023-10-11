Глава МИД ФРГ заявила, что тысячи граждан Германии уже покинули Израиль

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что тысячи граждан Германии уже покинули Израиль в ответ на продолжающийся конфликт. Она сделала это заявление в ответ на вопросы членов Бундестага (парламента Германии). Бербок упомянул, что тысячи граждан Германии, включая 17 школьных классов, покинули Израиль различными способами, учитывая, что в то время не было прямой связи.

Некоторые были перевезены автобусом в Иорданию, а затем вылетели в Германию, в то время как другие выехали через Исландию. Кроме того, гражданам Германии сообщили, что они могут вылететь международными авиалиниями.

Бербок также отметил, что немецкая авиакомпания Lufthansa будет осуществлять эвакуационные рейсы из Израиля. Для этой цели запланировано в общей сложности восемь рейсов Lufthansa. В настоящее время около 5000 граждан Германии находятся в Израиле, размещаясь в отелях или у друзей. Точное количество немцев в Израиле официально неизвестно.

Что касается освобождения заложников, захваченных ХАМАСОМ, в число которых входят граждане Германии, Бербок подчеркнул, что страны Ближнего Востока, включая Катар, должны сыграть решающую роль в решении этого вопроса. Она упомянула, что Катар, с его каналами связи, мог бы внести значительный вклад, и этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего визита эмира Катара в Германию.