Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль

Согласно сообщениям телеканалов, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль в среду. Цель его визита - встретиться с выжившими в результате недавних терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Клеверли ранее выступал с заявлениями, выражающими решительное осуждение ударов, наносимых ХАМАСОМ по гражданским лицам в Израиле. Он также подтвердил поддержку Соединенным Королевством права Израиля на самооборону. Этот визит подчеркивает приверженность Великобритании поддержанию прочных дипломатических связей и поддержке Израиля во времена конфликтов и региональной напряженности.