Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль

Согласно сообщениям телеканалов, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль в среду. Цель его визита - встретиться с выжившими в результате недавних терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Клеверли ранее выступал с заявлениями, выражающими решительное осуждение ударов, наносимых ХАМАСОМ по гражданским лицам в Израиле. Он также подтвердил поддержку Соединенным Королевством права Израиля на самооборону. Этот визит подчеркивает приверженность Великобритании поддержанию прочных дипломатических связей и поддержке Израиля во времена конфликтов и региональной напряженности.
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