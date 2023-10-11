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  • Опубликована сегодня в 16:16

Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль

Согласно сообщениям телеканалов, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль в среду. Цель его визита - встретиться с выжившими в результате недавних терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Клеверли ранее выступал с заявлениями, выражающими решительное осуждение ударов, наносимых ХАМАСОМ по гражданским лицам в Израиле. Он также подтвердил поддержку Соединенным Королевством права Израиля на самооборону. Этот визит подчеркивает приверженность Великобритании поддержанию прочных дипломатических связей и поддержке Израиля во времена конфликтов и региональной напряженности.

Мир

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