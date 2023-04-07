Российский востоковед Кирилл Семеновсчитает, что текущее обострение на Ближнем Востоке связано с попыткой властей Израиля отвлечь избирателей от внутренних проблем и преодолеть раскол в обществе, передает РИА "Новости".
По словам эксперта, все началось с мечети Аль-Акса, как обычно, и ожидаемый эффект был достигнут. Однако полномасштабного конфликта стоит не ждать, так как это не отвечает интересам сторон.
Подрывники "Северных потоков" использовали болгарские паспорта для аренды яхты
Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.
Лавров: встреча с Блинкеном в ООН имеет место быть только по инициативе американской стороны
От серьёзных предложений Россия не отказывается
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.