Российский востоковед Кирилл Семеновсчитает, что текущее обострение на Ближнем Востоке связано с попыткой властей Израиля отвлечь избирателей от внутренних проблем и преодолеть раскол в обществе, передает РИА "Новости".

По словам эксперта, все началось с мечети Аль-Акса, как обычно, и ожидаемый эффект был достигнут. Однако полномасштабного конфликта стоит не ждать, так как это не отвечает интересам сторон.