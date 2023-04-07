Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:12

Востоковед: Обострение на Ближнем Востоке вызвано внутриполитическими проблемами Израиля

Российский востоковед Кирилл Семеновсчитает, что текущее обострение на Ближнем Востоке связано с попыткой властей Израиля отвлечь избирателей от внутренних проблем и преодолеть раскол в обществе, передает РИА "Новости".

По словам эксперта, все началось с мечети Аль-Акса, как обычно, и ожидаемый эффект был достигнут. Однако полномасштабного конфликта стоит не ждать, так как это не отвечает интересам сторон.

Мир

Подрывники "Северных потоков" использовали болгарские паспорта для аренды яхты

Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.

Читать полностью

Лавров: встреча с Блинкеном в ООН имеет место быть только по инициативе американской стороны

От серьёзных предложений Россия не отказывается

Читать полностью

Общество

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Новости