Армия Израиля вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу нанесла удары и по Ливану, с территории которого накануне запускали ракеты по израильским городам. Об этом сообщает ТАСС.

Танки и самолеты вооруженных сили Израиля нанесли удар по военным постам Хамас. В израильском правительстве назвали их "террористической инфраструктурой движения".

Хамас — это движение, основанное в 1987 году в Газе. Оно является исламистской политической партией и одновременно организацией, которая выступает в качестве боевой группы против Израиля. Движение использует террористические методы, такие как бомбардировки, ракетные обстрелы, похищение людей.