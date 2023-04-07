Армия Израиля вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу нанесла удары и по Ливану, с территории которого накануне запускали ракеты по израильским городам. Об этом сообщает ТАСС.
Танки и самолеты вооруженных сили Израиля нанесли удар по военным постам Хамас. В израильском правительстве назвали их "террористической инфраструктурой движения".
Хамас — это движение, основанное в 1987 году в Газе. Оно является исламистской политической партией и одновременно организацией, которая выступает в качестве боевой группы против Израиля. Движение использует террористические методы, такие как бомбардировки, ракетные обстрелы, похищение людей.
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