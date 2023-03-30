Демократы США требуют от Нетаньяху прекратить репрессии в отношении палестинцев

Демократическая партия США требуют от Джо Байдена на фоне протестов в Израиле срочно принять меры против правительства Нетаньяху, пишет Newsweek.

В письме на имя Байдена говорится, что члены кабмина Нетаньяху продвигают репрессивную, антидемократическую политику и стремятся к эскалации в отношении палестинцев.

Отношения между Израилем и Палестиной остаются одним из самых сложных и длительных конфликтов в мире. Конфликт начался в начале 20-го века, когда европейские евреи начали массово переселяться в Палестину, тогда находившуюся в составе Османской империи.

В 1947 году ООН предложила план разделения Палестины на еврейскую и арабскую части, который был принят евреями, но отвергнут арабами. Это привело к первой арабо-израильской войне в 1948 году, в результате которой Израиль был образован на территории, выделенной для евреев.

С тех пор, конфликт продолжается, и он включает в себя множество проблем, таких как границы, статус Иерусалима, право на возвращение беженцев, расширение иудейских поселений на оккупированных территориях, борьба с терроризмом и другие вопросы.