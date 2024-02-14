Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал о мощности ракетной установки "Искандер М"

Военный корреспондент Александр Коц рассказал в личном Telegram-канале, что вооружённые силы России нанесли удар с помощью ракетных установок "Искандер М".
Каждый боевой снаряд был оснащён 54 осколочными элементами, которые взрываются на 10 метрах над землей. Ракеты подобного действия могут уничтожить пехоту, сидящую в самых глубоких траншеях, а также радиус действия снарядов достигает площади двух футбольных стадионов.
Сам же удар был нанесён по полигону ВСУ в Селидово. Ранее была информация о том, что с помощью ракетной установки "Искандер М" нанесли удар тройного действия по полигону, где скрывалось предположительно 1500 украинских бойцов.
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