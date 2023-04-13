Ирландский автогонщик Брин погиб во время тестов в Хорватии

Перед соревнованиями чемпиона мира по классической ралли (WRC) в Хорватии трагически погиб ирландский пилот Hyundai Motorsport Крэйг Брин. Как извещают хорватские СМИ, во время тестов автомобиль 33-летнего ирландца врезался в деревянный столб. Гонщик скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Напомним, что Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов.