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  • Опубликована сегодня в 19:58

Ирландский автогонщик Брин погиб во время тестов в Хорватии

Перед соревнованиями чемпиона мира по классической ралли (WRC) в Хорватии трагически погиб ирландский пилот Hyundai Motorsport Крэйг Брин. Как извещают хорватские СМИ, во время тестов автомобиль 33-летнего ирландца врезался в деревянный столб. Гонщик скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Напомним, что Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов.

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