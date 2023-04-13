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  • Опубликована сегодня в 13:57

Иран обеспокоен американским биологическим оружием на Украине

Представитель МИД Ирана Насер Канаани, призвал провести расследование в связи с сообщениями о наличии военно-биологических лабораторий США на Украине и в других странах.

По словам иранского дипломата, подобные действия нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу для всего человечества. Канаани выразил серьезную обеспокоенность по этому вопросу, отметив, что такая деятельность противоречит Конвенции о запрещении биологического оружия, и заявил о необходимости проведения беспристрастного международного расследования.

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