Представитель МИД Ирана Насер Канаани, призвал провести расследование в связи с сообщениями о наличии военно-биологических лабораторий США на Украине и в других странах.

По словам иранского дипломата, подобные действия нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу для всего человечества. Канаани выразил серьезную обеспокоенность по этому вопросу, отметив, что такая деятельность противоречит Конвенции о запрещении биологического оружия, и заявил о необходимости проведения беспристрастного международного расследования.