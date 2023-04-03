Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию впервые с 2016 года

Президент Ибрахим Ирана Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравией долгое время оставались напряженными. Одним из ключевых факторов напряжения является региональная конкуренция между двумя странами за лидерство в Ближнем Востоке.
В январе 2016 года дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравией обострились из-за выполнения Саудовской Аравией смертных приговоров 47 исламистам, включая шиитского духовного лидера Нимра аль-Нимра, который был критиком суннитского королевства. Это привело к напряженным протестам в Иране и нарушению дипломатических отношений между двумя странами.
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