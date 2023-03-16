Спецслужбы Польши обвинили девять иностранцев "из-за восточной границы" в шпионаже для России, шестеро из которых временно находятся под арестом. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции.

Задержанные, по словам руководителя министерства, "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки".