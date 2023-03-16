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  • Опубликована сегодня в 13:39

Несколько иностранцев задержаны в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России

Спецслужбы Польши обвинили девять иностранцев "из-за восточной границы" в шпионаже для России, шестеро из которых временно находятся под арестом. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции.

Задержанные, по словам руководителя министерства, "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки".

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