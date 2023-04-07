Нынешние политические условия не препятствуют развитию междгосударственных взаимоотношений между Индией и Россией. Несмотря на сильное давление в связи с проведением специальной военной операции на Украине, южноазиатская страна не будет жертвовать партнерством с РФ.

Об этом заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД России Александр Козлов на круглом столе "Россия и Индия в процессах укрепления многополярности".

"Несмотря на давление в связи с специальной военной операцией на Украине, Индия занимает выверенную позицию и не приносит наши двусторонние связи, которыми мы очень дорожим, в жертву текущей геополитической конъюнктуре"

На данный момент отношения между странами сохраняют высокую интенсивность.