Нынешние политические условия не препятствуют развитию междгосударственных взаимоотношений между Индией и Россией. Несмотря на сильное давление в связи с проведением специальной военной операции на Украине, южноазиатская страна не будет жертвовать партнерством с РФ.
Об этом заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД России Александр Козлов на круглом столе "Россия и Индия в процессах укрепления многополярности".
"Несмотря на давление в связи с специальной военной операцией на Украине, Индия занимает выверенную позицию и не приносит наши двусторонние связи, которыми мы очень дорожим, в жертву текущей геополитической конъюнктуре"
На данный момент отношения между странами сохраняют высокую интенсивность.
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