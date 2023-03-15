Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет такими известными брендами, как Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, изъявила желание вернуться на российский рынок при улучшении политической обстановки. Об этом заявил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

"Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group"

Однако возвращение компании на рынок РФ, по мнению Гарсия, еще не скоро произойдет.