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  • Опубликована сегодня в 21:42

FT: Inditex хочет вернуться в Россию при изменении ситуации

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет такими известными брендами, как Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, изъявила желание вернуться на российский рынок при улучшении политической обстановки. Об этом заявил генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

"Мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group"

Однако возвращение компании на рынок РФ, по мнению Гарсия, еще не скоро произойдет.

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