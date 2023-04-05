Магазины группы Inditex, в которые входят такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Oysho,Bershka и Stradivarius, вновь откроются в России, но под новыми названиями. Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что они начнут работу до конца весны.
"Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию"
Предположительные названия магазинам: MAAG, DUB, ECRU и VILET.
Ранее генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times заявил о желании вернуться в Россию при изменении ситуации.
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