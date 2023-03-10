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  • Опубликована сегодня в 10:35

Уровень годовой инфляции в ФРГ составил 8,7%

Годовая инфляция в Германии по итогам февраля составила 8,7% - информация Федерального статистического ведомства ФРГ Destatis. Её руководитель, Рут Бранд, также добавил, что причиной такого результата является повышение цен на продовольственные продукты.

«Уровень инфляции остаётся высоким... Повышение цен на продукты питания, которые выросли даже больше, чем цены на энергоносители, было особенно заметно для частных домохозяйств в феврале»

Бранд отметил, что потребительские цены за месяц выросли на 0,8% в феврале.

Напомним, что готовая инфляция по итогам января ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее.

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