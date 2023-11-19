В Россию доставят еще 117 человек, эвакуированных из сектора Газа

Специальный рейс МЧС России доставит в Москву дополнительных 117 граждан России и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информации ТАСС. Оперативная группа МЧС России, находящаяся в Египте, продолжает организацию приема граждан, прошедших контрольно-пропускной пункт "Рафах". На текущий момент удалось эвакуировать более 550 человек из зоны конфликта, сообщает ТАСС.

Представители МЧС отметили, что граждан России и их семьи, пересекших границу, направляют в Каир на автобусах в единой колонне. В этом городе российские спасатели, психологи и врачи предоставляют всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.