Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
В Россию доставят еще 117 человек, эвакуированных из сектора Газа
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:15

В Россию доставят еще 117 человек, эвакуированных из сектора Газа

Специальный рейс МЧС России доставит в Москву дополнительных 117 граждан России и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информации ТАСС. Оперативная группа МЧС России, находящаяся в Египте, продолжает организацию приема граждан, прошедших контрольно-пропускной пункт "Рафах". На текущий момент удалось эвакуировать более 550 человек из зоны конфликта, сообщает ТАСС.

Представители МЧС отметили, что граждан России и их семьи, пересекших границу, направляют в Каир на автобусах в единой колонне. В этом городе российские спасатели, психологи и врачи предоставляют всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

Мир

Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы

Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы "Хезболлах"

﻿Борцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских военных в приграничных районах на юге Ливана.

Читать полностью
О задержании с 7 октября на Западном берегу 1 800 палестинцев сообщили в Израиле

О задержании с 7 октября на Западном берегу 1 800 палестинцев сообщили в Израиле

Израильские силовые структуры с 7 октября провели операции по задержанию 1 800 лиц, объявленных в розыск, в ходе рейдов на территории Западного берега реки Иордан.

Читать полностью

Общество

Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве

Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве

Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации

Читать полностью
Песков заявил, что обвала экономики России уже не случится

Песков заявил, что обвала экономики России уже не случится

В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Читать полностью

Новости