В Россию доставят еще 117 человек, эвакуированных из сектора Газа

Специальный рейс МЧС России доставит в Москву дополнительных 117 граждан России и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по информации ТАСС. Оперативная группа МЧС России, находящаяся в Египте, продолжает организацию приема граждан, прошедших контрольно-пропускной пункт "Рафах". На текущий момент удалось эвакуировать более 550 человек из зоны конфликта, сообщает ТАСС.
Представители МЧС отметили, что граждан России и их семьи, пересекших границу, направляют в Каир на автобусах в единой колонне. В этом городе российские спасатели, психологи и врачи предоставляют всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.
Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы "Хезболлах"
Борцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских военных в приграничных районах на юге Ливана.
О задержании с 7 октября на Западном берегу 1 800 палестинцев сообщили в Израиле
Израильские силовые структуры с 7 октября провели операции по задержанию 1 800 лиц, объявленных в розыск, в ходе рейдов на территории Западного берега реки Иордан.
Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве
Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации
Песков заявил, что обвала экономики России уже не случится
В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.