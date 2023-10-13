ОАЭ отправили самолет с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отправили в Египет специальный самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, который находится в центре интенсивных обстрелов с момента обострения палестино-израильского конфликта.

Согласно информации агентства WAM, данный самолет перевозит медицинские материалы, предназначенные для оказания неотложной помощи, и они будут переданы палестинскому анклаву через единственный пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на северной части Синайского полуострова, сообщает ТАСС.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил 20 миллионов долларов для оказания срочной гуманитарной помощи Палестине. Эти средства будут использованы для поддержки программ Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и поддержке работ Ближневосточной агентства по восстановлению и оказанию помощи (БАПОР).

Ситуация на Ближнем Востоке стала критической после вторжения боевиков из радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС рассматривает свою атаку как ответ на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

В ответ на это Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал проводить воздушные атаки по его территории, а также в некоторых районах Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан. В ходе конфликта погибли более 1,8 тысяч палестинцев, более 7 тысяч были ранены, а с израильской стороны количество жертв составило до 1,5 тысяч человек, а еще почти 4 тысячи получили ранения.