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США в настоящее время занята разработкой безопасных зон для жителей сектора Газа
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  • Опубликована сегодня в 21:09

США в настоящее время занята разработкой безопасных зон для жителей сектора Газа

США, сотрудничая с ООН и другими международными организациями, усиленно работают над созданием безопасных зон для гражданского населения в секторе Газа в ответ на активные атаки со стороны Израиля, произошедшие в ходе обострения конфликта, сообщает justwoman.club.

"Соединенные Штаты активно сотрудничают с ООН и другими международными организациями, чтобы создать безопасные зоны в секторе Газа, предоставляя помощь гражданскому населению Палестины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот процесс осложнен из-за возможных действий группировок.

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