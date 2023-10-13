США в настоящее время занята разработкой безопасных зон для жителей сектора Газа

США, сотрудничая с ООН и другими международными организациями, усиленно работают над созданием безопасных зон для гражданского населения в секторе Газа в ответ на активные атаки со стороны Израиля, произошедшие в ходе обострения конфликта, сообщает justwoman.club.
"Соединенные Штаты активно сотрудничают с ООН и другими международными организациями, чтобы создать безопасные зоны в секторе Газа, предоставляя помощь гражданскому населению Палестины", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что этот процесс осложнен из-за возможных действий группировок.
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