Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трёх заводов IKEA. Покупателями стали такие крупные российские компании, как "Слотекс" и "Лузалес", сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Политик отметил, что на данный момент необходимо сохранить слаженный механизм функционирования заводов и вернуть потерянные рабочие кадры: предприятия должны продолжать работу и набирать новые обороты.

Ранее в IKEA заявили о намерении завершить продажу фабрик в России в начале 2023 года.