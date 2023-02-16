Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трёх заводов IKEA. Покупателями стали такие крупные российские компании, как "Слотекс" и "Лузалес", сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Политик отметил, что на данный момент необходимо сохранить слаженный механизм функционирования заводов и вернуть потерянные рабочие кадры: предприятия должны продолжать работу и набирать новые обороты.
Ранее в IKEA заявили о намерении завершить продажу фабрик в России в начале 2023 года.
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