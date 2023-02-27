Белорусская компания Swed House заменит всеми любимую нидерландскую группу IKEA - в ближайшее время Москва намерена открыть 10 магазинов в 2023 году, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По словам руководства, сейчас появилась хорошая возможность занять эту нишу.

"Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить [Swed House]. Неважно, где это будет находиться - в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы"

Дальнейшие планы - открытие порядка 50 магазинов на территории всей Росии, которые не уступают по качеству и сервису. В некоторых случаях, как говорит Шакиров, некоторые позиции обойдутся гораздо дешевле, чем у нидерландской производственно-рознично торговой группы.