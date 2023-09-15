Минпромторг рассказал о будущем экс-заводов Hyundai в России.

Пока что остается неясным, кто получит в свое владение производственные площадки южнокорейской компании в Санкт-Петербурге. Однако вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, подчеркнул, что холдинг "Автотор" не будет включен в число претендентов на все три завода, так как его планы ограничиваются производством определенных автокомпонентов.

Денис Мантуров также подчеркнул, что судьба этих заводов находится в стадии рассмотрения с участием всех заинтересованных сторон. Помимо "Автотора", интерес к этим активам проявляет дилерский холдинг "Авилон", который ранее приобрел завод Volkswagen в Калужской области. Согласно некоторым источникам, завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (HMMR) может перейти в собственность AGR, российской "дочерней" компании Volkswagen, которая также была продана "Авилону".

Глава Минпромторга отметил, что "Автотор" рассматривает возможность ограничиться производством комплектующих деталей, несмотря на предыдущие сообщения о возможности сборки китайских автомобилей на заводах Hyundai. Минпромторг поручил Мантурову изучить возможность использования петербургской площадки "Автотора" для производства более 200 тысяч машин в год. Кроме того, калининградский холдинг планировал запустить производство нового поколения двигателей. Производство автомобилей должно было осуществляться на HMMR, а производство моторов — на Hyundai WIA.

Помимо этих двух заводов, Hyundai также владеет заводом в Шушарах, который был приобретен у General Motors примерно за год до начала создания Специальной Экономической Зоны.