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  • Опубликована сегодня в 10:28

Политобозреватель Хортон о "ползучей" задаче США в отношении России

Американский политический обозреватель Скотт Хортон рассказал, что у Вашингтона есть тайный план в отношении России. Его суть в том, чтобы поддерживать повстанцев на Украине также, как США это делали с талибами в Афганистане.

"Америка удачно поддерживала моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена, в Афганистане и таким образом обанкротила Советский Союз", — заявил Хортон.

По его словам, похожее происходит и сейчас, когда США говорят — мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну.

"Такова их ползучая задача и она с каждым днем становится все шире", — пояснил Хортон.

Похожая точка зрения у отставного дипломата из США Часа Фримана, который заявлял, что США будут сражаться с Россией "до последнего украинца", а также у многочисленных политологов и военных экспертов во всем мире.

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