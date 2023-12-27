Haval в 2024 году привезет в Россию новые модели H3, H5 и F8

Китайский автомобильный бренд Haval планирует в начале 2024 года представить на российском рынке три новых модели: компактный кроссовер Haval H3 с турбомотором 1.5, внедорожник Haval H5 New с бензиновым и дизельным двигателями, а также кроссовер Haval F8 с бензиновым мотором 2.0 и гибридной силовой установкой на базе мотора 1.5.
Презентации и начало продаж запланированы на разные месяцы 2024 года. Haval H3 будет представлен в России в январе, начало продаж запланировано на май. Haval H5 New и Haval F8 будут представлены в мае и июле соответственно, а начало продаж ожидается в августе и сентябре.
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